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أعلاها 44 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة و 37 في المدينة المنورة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جازان وشرورة والقنفذة والوجه، و35 في العلا والأحساء ووادي الدواسر، و32 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وطريف وأبها 14، القريات والباحة 15، والطائف 17 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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