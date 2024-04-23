أعلاها 44 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44
درجة في مكة المكرمة و 37 في المدينة المنورة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في جازان وشرورة والقنفذة والوجه، و35 في العلا والأحساء ووادي الدواسر، و32 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وطريف وأبها 14، القريات والباحة 15، والطائف 17 درجة مئوية.