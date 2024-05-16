الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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أعلاها 42 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42 درجة في الخرج ووادي الدواسر "الرياض"، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 41 درجة في الرياض والصمان والدهناء والتنهات، و40 في مكة والدمام والمجمعة، و39 في عرفات ومنى ومزدلفة والمدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 13، والباحة 15، وطريق 16، والقريات وأبها 17، والطائف 19 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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