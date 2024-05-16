أعلاها 42 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42
درجة في الخرج ووادي الدواسر "الرياض"، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة
عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 41 درجة في الرياض والصمان والدهناء والتنهات، و40 في مكة والدمام والمجمعة، و39 في عرفات ومنى ومزدلفة والمدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 13، والباحة 15، وطريق 16، والقريات وأبها 17، والطائف 19 درجة مئوية.