أعلاها 42 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 42 درجة في الخرج ووادي الدواسر "الرياض"، وأقلها 13 درجات في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 41 درجة في الرياض والصمان والدهناء والتنهات، و40 في مكة والدمام والمجمعة، و39 في عرفات ومنى ومزدلفة والمدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 13، والباحة 15، وطريق 16، والقريات وأبها 17، والطائف 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.