أعلاها 39.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان



درجات الحرارة الصغرى



تحسن تدريجي في درجات الحرارة



رياح مثيرة للأتربة والغبار



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة.وأضاف أنه سجل اليوم 38 درجة في الأحساء، و37 في حفر المدينة والدمام والصمان والعلا، و35 درجة في الرياض وجازان ووادي الدواسر.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:أبها 13، والباحة 15، وطريف والطائف 17، والقري 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.وتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.