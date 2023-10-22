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صحيفة تواصل الالكترونية

أعلاها 39.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة.
وأضاف أنه سجل اليوم 38 درجة في الأحساء، و37 في حفر المدينة والدمام والصمان والعلا، و35 درجة في الرياض وجازان ووادي الدواسر.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 13، والباحة 15، وطريف والطائف 17، والقري 19 درجة مئوية.

تحسن تدريجي في درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.



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