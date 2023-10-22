أعلاها 39.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة.
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وأضاف أنه سجل اليوم 38 درجة في الأحساء، و37 في حفر المدينة والدمام والصمان والعلا، و35 درجة في الرياض وجازان ووادي الدواسر.
درجات
الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
أبها 13، والباحة 15، وطريف والطائف 17، والقري 19 درجة مئوية.