أعلاها 35 وأقلها 8.. انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة و34 في جدة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جازان والقنفذة، و32 درجة في المدينة المنورة والعلا ووادي الدواسر، و31 درجة في التنهات وشرورة، و29 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وأبها وطريف 10، والقريات 12، والطائف14، والباحة 15 درجة مئوية.