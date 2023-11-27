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أعلاها 35 وأقلها 8.. انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35 في مكة و34 في جدة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 في جازان والقنفذة، و32 درجة في المدينة المنورة والعلا ووادي الدواسر، و31 درجة في التنهات وشرورة، و29 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، وأبها وطريف 10، والقريات 12، والطائف14، والباحة 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار متوسطة، مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
















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