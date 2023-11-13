أعلاها 35 وأقلها 7.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 35
في مكة المكرمة وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 34 درجة في جازان وجدة، و33 في المدينة المنورة والقنفذة، و32 في شرورة، و30 درجة في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 7، وأبها 10، والباحة 11، والقريات وطريف 14، والطائف 15 درجة مئوية.