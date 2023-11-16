أعلاها 34 وأقلها 8.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في شرورة، و33 في جازان ووادي الدواسر.وأضاف أنه سجل اليوم 32 درجة في القنفذة وينبع، و31 في نجران، و30 في مكة المكرمة و28 في المدينة المنورة و27 في الرياض.





درجات الحرارة الصغرى



أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 8، والقريات وطريف 11، وأبها 12، والباحة 13، والطائف 15 درجة مئوية.





أمطار غزيرة وسيول ورياح مغبرة



وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.