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أطنان التمور تدخل يوميًا لمزاد موسم "صرام" بالأحساء.. وهذه مواعيد العمل

التمور
التمور
أ أ
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تستقبل مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء يوميًا أطنان التمور ضمن مزاد موسم الصرام 2023 الذي انطلق مطلع سبتمبر الجاري، في ظل شراكة تكاملية بين القطاعات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء.


آليات المزاد

 ويُنظم المزاد وفق آليات متبعة يتم من خلالها تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد وتأكيد التعبئة في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة، إضافةً إلى اختيار عينات عشوائية لفحصها بمختبر الجودة من قِبل لجنة مبدئية متخصصة بفحص التمور وتحديد المستوى لها.


 ويسعى القائمون على تنظيم المزاد في موسمه الحالي 2023 إلى تعزيز عوامل جذب القوة الشرائية للمزاد ، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور للقيام بدوره في جانب تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور.


 ويقام المزاد خلال أيام الأسبوع في الساعة 6 صباحًا في الأيام من الأحد إلى الأربعاء، وفي الساعة 4 مساءً في الأيام من الخميس إلى السبت.


شراكة تكاملية

 وتضم الشراكة التكاملية بين القطاعات الحكومية في محافظة الأحساء، (المحافظة، الأمانة، جامعة الملك فيصل، غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع وزارة التجارة، شرطة الأحساء، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، تجمع الأحساء الصحي).

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