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أطلقا عليه النار بمنطقة جبلية.. الإطاحة بمخالفين أنهيا حياة مواطن في جدة

القبض مكة
شرطة مكة
أ أ
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمحافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما.

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القبض على الجناة


وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.

استكمال الإجراءات النظامية


وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما للجهة المختصة.

 

 أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.

 


شرطة الرياض تتحرك لضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية

وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.


ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.


 

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