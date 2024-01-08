أطلقا عليه النار بمنطقة جبلية.. الإطاحة بمخالفين أنهيا حياة مواطن في جدة

أ أ

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمحافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما.



اضافة اعلان

🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لقتلهما مواطنًا بمحافظة جدة. pic.twitter.com/Eptv65DAQA January 8, 2024

القبض على الجناة



استكمال الإجراءات النظامية



وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما للجهة المختصة.

🎥 | شرطة محافظة الطائف تقبض على شخصين ظهرا في حادثة مشاجرة واعتداء. pic.twitter.com/tcRdDnjEA3 — الأمن العام (@security_gov) January 7, 2024

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض القبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية.





شرطة الرياض تتحرك لضبط شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية



🎥 | القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة وادي الدواسر تقبض على شخص لإحراقه أعلافًا ومعدة زراعية. pic.twitter.com/EqLGt2lQt7 January 7, 2024

وأكد حساب "الامن العام" على منصة "إكس" أنه تم إيقاف المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.ياتي هذا بعد يومين، من إلقاء مرور منطقة الرياض القبض على شخص لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم مركبات ومحاولة دهس والهروب من الموقع.