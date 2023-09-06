الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أصول وتعويضات.. "الأوقاف" تكسب قضايا بقيمة مليار ريال

الهيئة العامة للأوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كسبت الهيئة العامة للأوقاف، في سبيل حمايتها للأوقاف، عددًا من القضايا الوقفية.
 إذ صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها نحو مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية.اضافة اعلان
ومنها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من 100 عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفًا لله تعالى.

إبطال بيع عقار بقيمة 300 مليون ريال 

في السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع أحد العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، إذ باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل سنوات عدة- بثمن بخس يقدر بـ (1700) ريال.
وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف، وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.
وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالباً بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفًا، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفاً لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.

زيادة في قيمة التعويض بأكثر من نصف مليار ريال

وتعزيزًا لدورها الإستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، إذ صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.
يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها.
إذ باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي.
ويأتي ذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

IMG-20230907-WA0002(1)
2:39 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

معلومات مهمة عن وثيقة العمل الحر .. و4 مزايا للمستفيدين

الوهيبي
1:45 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

أول تعليق من الفائز بالمركز الأول في جائزة الملك عبدالعزيز لحفظ القُرآن الكريم

مسابقة القرآن الكريم 1
12:45 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

نيابةً عن خادمِ الحرمينِ.. نائبِ أميرِ مكة يرعى حفلَ تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

اقرأ أيضا

شرطة الجوف تلقي القبض على مواطن بالقريات .. وهذا ما ضبط بحوزته

"مدني رفحاء" يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية

الداخلية تتصدر الأجهزة الحكومية في هذا التصنيف

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة

أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن وبشرى "سكني"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الداخلية
8:20 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

طعنه في ظهره حتى الموت.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالشرقية

ولي العهد
7:40 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تطوير العلاقات في شتى المجالات

IMG-20230906-WA0009
6:27 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

المملكة تشارك في اجتماع الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

2023-09-06_18-30-20
6:16 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رقم قياسي.. 4555 عملية زراعة أعضاء أجرتها مستشفيات الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة