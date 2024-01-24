"أسمنت الشمالية": تكاليف الإنتاج سترتفع 14%.. لهذا السبب

زيادة التكلفة في أمنت الشمالية: اضافة اعلان



عقوبات على منشآت عاملة بقطاع الأسمنت:



أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية"، أنه سترتفع زيادة التكلفة بنسبة 14%.وأوضحت أن هذا جاء بسبب تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية، والذي دفع لارتفاع زيادة التكلفةمن جهته أكد عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة شركات إسمنت الشمالية، سعود بن سعد العريفي في مقابلة مع "العربية Business": أننا نتطلع لطرح وحدتنا الشمالية العراقية للاكتتاب وتخفيض نسبة الديون إلى 50% خلال 3 سنوات.وأضاف أن الشركة سترفع إيراداتها من السوق العراقية إلى 100 مليون ريال، والتي تشكل حاليا 46% من إيرادات الشركة.فيما أفادت الشركة من خلال بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية.يذكر أنه في أبريل الماضي أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع الاسمنت لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت.وأوضح بيان الهيئة حينها أنه بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت عدداً من الشكاوى حول قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ..1425/05/04