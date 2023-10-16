أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

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أعلنت هيئة التقويم والتعليم، أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني. اضافة اعلان





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وفيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (التحصيلي - علمي - بنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.1-البسام الثانوية الأهلية (البرنامج الدولي بالدمام) - الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 88.7192-ثانوية الرواد - الهيئة الملكية بالجبيل 88.4433-ثانوية أجيال المواهب الأهلية (مقررات) - الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 85.5184-الفيصلية الثانوية الأهلية (نظام مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 84.9875-بكة الثانوية للموهوبين (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة 84.2716-ثانوية الجامعة الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 84.0347-ثانوية الأنجال الأهلية (فصول دولية) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 83.1648-ثانوية الظهران الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 82.5859-ثانوية الحصان النموذجية الأهلية بالدمام (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 82.39310-ثانوية الفلاح (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 81.564فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (تحصيلي - نظري - بنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.1-ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 82.8762-ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.8993-المعهد العلمي في الدرعية المرحلة الثانوية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.4164-ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) إدارة للتعليم بمحافظة الخرج 81.3425-ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 80.6986-ثانوية الإمام عبدالله بن كثير الداري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 80.4897- ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 80.3508-الفراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 79.7929-دار الحديث المكية الثانوية - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 79.72510-ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 79.631فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب (قدرات - علمي - بنات) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.1- ثانوية الموهوبات (نظام مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 90.5082- ثانوية شموخ الأجيال الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 90.4133-ثانوية الأنجال الدولية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 90.0144- أم سلمة الثانوية للموهوبات (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 89.9735-نور جدة الثانوية الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 89.6686-ثانوية الأنجال الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 89.3797-ثانوية الفهد الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 87.7948- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات (القسم الثانوي) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 87.3779-ثانوية مدارس الجامعة الأهلية للبنات (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 87.1910-مدرسة أكاديمية الكفاح الأهلية للتعليم الثانوية (نظام المقررات - بنات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 86.021فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبار (قدرات - نظري - بنات) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.1- الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم 6 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 84.3552-الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 83.9123-ثانوية حفصة بنت عمر لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 83.54- الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 83.2795-الثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 6 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 82.0856- الثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 7 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 82.0687- الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 828-ثانوية لتحفيظ القرآن الكريم بالحلوة (مقررات) إدارة التعليم بمحافظة حوطة بني تميم والحريق 81.9379- الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 81.9210- الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم 8 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.857