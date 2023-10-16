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أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي

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أعلنت هيئة التقويم والتعليم، أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.اضافة اعلان

العشرة الأوائل - علمي بنين 

وفيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (التحصيلي - علمي - بنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
1-البسام الثانوية الأهلية (البرنامج الدولي بالدمام) - الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 88.719
2-ثانوية الرواد  - الهيئة الملكية بالجبيل 88.443
3-ثانوية أجيال المواهب الأهلية (مقررات) -  الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 85.518
4-الفيصلية الثانوية الأهلية (نظام مقررات)  الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 84.987
5-بكة الثانوية للموهوبين (مقررات)    الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة 84.271
6-ثانوية الجامعة الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 84.034
7-ثانوية الأنجال الأهلية (فصول دولية) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 83.164
8-ثانوية الظهران الأهلية (مقررات)  الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية  82.585
9-ثانوية الحصان النموذجية الأهلية بالدمام (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 82.393
10-ثانوية الفلاح (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 81.564

العشرة الأوائل - نظري بنين 

فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (تحصيلي - نظري - بنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
1-ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 82.876
2-ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.899
3-المعهد العلمي في الدرعية المرحلة الثانوية  الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.416
4-ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) إدارة للتعليم بمحافظة الخرج 81.342
5-ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 80.698
6-ثانوية الإمام عبدالله بن كثير الداري لتحفيظ القرآن الكريم  (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  80.489
7- ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 80.350
8-الفراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 79.792
9-دار الحديث المكية الثانوية - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 79.725
10-ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 79.631

العشرة الأوائل - علمي بنات 

فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب (قدرات - علمي - بنات) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
1- ثانوية الموهوبات (نظام مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة  90.508
2- ثانوية شموخ الأجيال الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 90.413
3-ثانوية الأنجال الدولية الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 90.014
4- أم سلمة الثانوية للموهوبات (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 89.973
5-نور جدة الثانوية الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 89.668
6-ثانوية الأنجال الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء  89.379
7-ثانوية الفهد الأهلية (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 87.794
8- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات (القسم الثانوي) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم 87.377
9-ثانوية مدارس الجامعة الأهلية للبنات (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 87.19
10-مدرسة أكاديمية الكفاح الأهلية للتعليم الثانوية (نظام المقررات - بنات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 86.021

العشرة الأوائل - علمي بنات 

فيما يلي المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبار (قدرات - نظري - بنات) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
1- الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم 6 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض  84.355
2-الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة - الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  83.912
3-ثانوية حفصة بنت عمر لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء 83.5
4- الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 83.279
5-الثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 6 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 82.085
6- الثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 7 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض  82.068
7- الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة  82
8-ثانوية لتحفيظ القرآن الكريم بالحلوة (مقررات) إدارة التعليم بمحافظة حوطة بني تميم والحريق 81.937
9- الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية   81.92
10- الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم 8 (مقررات) الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 81.857


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