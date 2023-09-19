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أسعار في متناول الجميع.. 45 نوعا من التمور في المهرجان السادس بالباحة

التمور
التمور
أ أ
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انطلق اليوم المهرجان السادس للتمور بمحافظة العقيق, بحضور المحافظ سالم بن مسير بن طوالة، وذلك في حديقة طيبة الاسم بالمحافظة.

مهرجان التمور بالباحة:

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وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن المهرجانات الزراعية تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها الوزارة ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، و يتم من خلالها التعريف بأهم المنتجات المحلية وكسب قاعدة عملاء جديدة للمزارع من خلال استقبال الزوار من السياح والمصطافين في المهرجان.

وأشار إلى أن فرع الوزارة ينظم ورش عمل تثقيفية للمزارعين لإرشادهم للطرق السليمة في الري والزراعة، وآلية استخدام تقنيات الزراعة الحديثة في التعامل مع المحاصيل مما يضمن كفاءة الإنتاج وجودة المنتج, لافتاً إلى أن مهرجان التمور السادس يعد أحد أهم المهرجانات الزراعية التي تقام بمنطقة الباحة, حيث يرتبط بمنتج ذا ميزة نسبية للمنطقة وقيمة غذائية و تاريخية تمتد إلى آلاف السنين ويعد أحد أهم الأطعمة الأساسية للإنسان منذ القدم.

أنواع التمور:


يذكر أن أسعار التمور في متناول الجميع، وسط حركة بيع وشراء مثالية مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور التي تقدر بأكثر من 45 نوعًا، كما أن المهرجان يستقطب في كل عام متسوقين وتجار تمور، ويحظى باهتمام بارز من شرائح المجتمع المتعددة، ويُعد أحد أهم الوجهات الاقتصادية للشباب في تجارة التمور وملهماً لهم، وبوابة سانحة للباحثين عن التجارة، وسط جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 30 ركناً من مزارعين وأسر منتجة.

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