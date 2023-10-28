السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

أسعار النفط 3
أسعار النفط
أ أ

ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها أنهت سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين، مع تقييم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، اضافة اعلان
يأتي ذلك في ظل إشارات على تعافي اقتصاد الصين، التي تعد محركًا رئيسيًا للطلب على الخام.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.9% بما يعادل 2.55 دولار عند 90.48 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8%.

أسعار النفط


كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.8% أو 2.33 دولار، ليسجل 85.54 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.
وقال "فاتح بيرول" مدير وكالة الطاقة الدولية، إن الصين غيرت نظام الطاقة العالمي، حيث كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ومن المقرر أن تكرر ذلك مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، بحسب "سي إن بي سي".

اقرأ أيضا

غزة
1:39 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

مفوض أممي: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين