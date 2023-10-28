أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

أ أ

ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لكنها أنهت سلسلة مكاسب امتدت لأسبوعين، مع تقييم تباطؤ مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، اضافة اعلان

يأتي ذلك في ظل إشارات على تعافي اقتصاد الصين، التي تعد محركًا رئيسيًا للطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.9% بما يعادل 2.55 دولار عند 90.48 دولار للبرميل، لكنها تراجعت خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1.8%.





أسعار النفط

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 2.8% أو 2.33 دولار، ليسجل 85.54 دولار للبرميل، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.وقال "فاتح بيرول" مدير وكالة الطاقة الدولية، إن الصين غيرت نظام الطاقة العالمي، حيث كانت وراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال العقد الماضي، ومن المقرر أن تكرر ذلك مع الاقتراب من ذروة الطلب على الوقود الأحفوري، بحسب "سي إن بي سي".