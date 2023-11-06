الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات اليوم الاثنين.. اليورو يسجل 4.03 ريال

اسعار العملات1
أسعار العملات اليوم الاثنين
أ أ

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 6 من نوفمبر، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان
استقر سعر الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.
وتداول “الجنيه” مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.24 دولار أمريكي، واستقر في مقابل العملة الأوروبية وسجل 1.15 يورو.


اليورو يسجل 4.03 ريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 ريال.


أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي: 1.02 ريال
دينار بحريني: 9.95 ريال
دينار كويتي: 12.16 ريال
ريال عماني: 9.75 ريال
ريال قطري: 1.03 ريال
جنيه إسترليني: 4.65 ريال
 فرنك سويسري: 4.18 ريال


العوامل المؤثرة في سوق العملات

وتشهد سوق العملات الأجنبية تقلبات من وقت لآخر حسب الدولار الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الأخرى على رأسها معدل الفائدة في الولايات المتحدة وأيضًا بيانات التضخم الدورية.
ويؤثر الدولار بشكل أساسي في عدد من العملات الأخرى التي ترتبط به صعودًا وهبوطًا وهو ما يترتب عليه حركة كبيرة في الأسواق وفي أسعار المنتجات.

اقرأ أيضا

غ97908
10:06 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

صباح اليوم.. شاهد تدفق السيول شمال غرب الدوادمي بالرياض

المنظمة العالمية للارصاد
9:56 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مفاجأة للراغبين.. توفر وظائف في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسويسرا

أهم 10
9:44 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
9:17 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

35 في مكة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

اقرأ أيضا

دراسة جديدة.. السكريات تهدد النساء بسرطان الكبد

شاهد.. السيول تجري أنهارًا بالأفلاج بالرياض والسديرة في المدينة

بمشاركة الأمم المتحدة.. إطار وطني لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت

استمرار الحالة المطرية.. خبير طقس يتوقع انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

عاجل.. توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

كلمات البحث

اقرأ أيضا

النيابة العامة - جديد
6:09 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

السجن والغرامة المليونية.. 82 ألف متهم بالاعتداء على أشخاص في 2022

مساند
3:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة

مواقيت الصلاة
2:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. الإثنين 22 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في نجران

مساعدة طفلك على التركيز
2:00 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مختصة تكشف تأثير "الكافيين" على الصحة العقلية للأطفال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مدرستي
10:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

المنظمة العالمية للارصاد
9:56 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مفاجأة للراغبين.. توفر وظائف في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بسويسرا

أهم 10
9:44 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. تبكير صرف حساب المواطن ووظائف بوزارة الداخلية ونيوم

وظائف فرص شاغرة
9:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم اليوم.. شروط القبول بوظائف المدن الطبية في وزارة الداخلية

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن
8:02 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك

أمطار غزيرة وسيول
7:11 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": ضباب بالشرقية وأمطار وسيول على الرياض و8 مناطق