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أسعار العبوات وصلت 1300 ريال.. إقبال على مزاد الفقع بمهرجان الكمأة في سكاكا

الفقع
الكمأة
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شهد مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف إقبالاً من قبل محبي هذه النبتة والتجار.

أسعار الكمأة في مهرجان سكاكا:

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 ويقام على أرض المهرجان مزاد على كميات كبيرة من الكمأة التي يجلبها هواة الفقع والمختصين في البحث عنه، ويتم المزاد مرتين يومياً طيلة أيام المهرجان.
وتتراوح أسعار العبوة الصغيرة من 250 إلى 600 ريال، فيما تراوحت أسعار العبوات الكبيرة من 650 إلى 1300 ريال.

 يذكر أن المهرجان يضم عدداً من الأركان ومنها معرض للتعريف بالنباتات العطرية وفوائدها، وإنتاج الشتلات والبذور العطرية والبرية، وإقامة ورش تثقيفية وأجنحة للأسر المنتجة.

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