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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 مارس.. عيار 24 يُسجل 262 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 12 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 262.45 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.58 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 229.65 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.84 ريال، والذهب عيار 14 سعر 153.10 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            262.45 ريال
الذهب عيار 22              240.58 ريال
الذهب عيار  21              229.65 ريال
الذهب عيار  18              196.84 ريال      
الذهب عيار  14               153.10 ريال
الذهب عيار 12                 131.22 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,162 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,837 ريال
أسعار كيلو الذهب      262,447 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            261.77 ريال
الذهب عيار 22             239.50 ريال
الذهب عيار  21             228.62 ريال
الذهب عيار  18             195.96 ريال      
الذهب عيار  14             152.41 ريال
الذهب عيار 12              130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب       261,270 ريال  

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