أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 24 إبريل.. عيار 24 يُسجل 277 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 277.66 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 254.53 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 242.96 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 208.25 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.97 ريال.الذهب عيار 24 277.66 ريالالذهب عيار 22 254.53 ريالالذهب عيار 21 242.96 ريالالذهب عيار 18 208.25 ريالالذهب عيار 14 161.97 ريالالذهب عيار 12 138.83 ريالأسعار أوقية الذهب 8,635 ريالأسعار جنيه الذهب 1,944 ريالأسعار كيلو الذهب 277,665 ريالالذهب عيار 24 282.47 ريالالذهب عيار 22 258.93 ريالالذهب عيار 21 247.16 ريالالذهب عيار 18 211.85 ريالالذهب عيار 14 164.77 ريالالذهب عيار 12 141.23 ريالأسعار أوقية الذهب 8,785 ريالأسعار جنيه الذهب 1,977 ريالأسعار كيلو الذهب 282,465 ريال