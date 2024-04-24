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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 24 إبريل.. عيار 24 يُسجل 277 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 من إبريل، حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 277.66 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 254.53 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 242.96 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 208.25 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.97 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          277.66 ريال
الذهب عيار 22           254.53 ريال
الذهب عيار  21           242.96 ريال
الذهب عيار  18            208.25 ريال    
الذهب عيار  14             161.97 ريال
الذهب عيار 12             138.83 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,635 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,944 ريال
أسعار كيلو الذهب    277,665 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         282.47 ريال
الذهب عيار 22           258.93 ريال
الذهب عيار  21           247.16 ريال
الذهب عيار  18            211.85 ريال    
الذهب عيار  14           164.77 ريال
الذهب عيار 12             141.23 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,785 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,977 ريال
أسعار كيلو الذهب   282,465 ريال

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