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صحيفة تواصل الالكترونية

أسطوله وصل إلى 56 طائرة.. طيران ناس يستلم خمس طائرات جديدة

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طيران ناس
أ أ
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أعلن "طيران ناس" استلام خمسة طائرات جديدة من طراز A320neo، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة، مسجلاً نمواً بأكثر من 100 % خلال العامين الماضيين.

خطة التوسع:

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يأتذ ذلك ضمن خطة التوسع التي أطلقها مؤخراً تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وبإستلام الطائرات الخمس الجديدة بلغ عدد الطائرات التي تسلمها طيران ناس خلال 2023 الجاري 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي ،العضو المنتدب لطيران ناس، بندر المهنا أن هذه الدفعة الجديدة من الطائرات تعكس التزام طيران ناس بتحقيق استراتيجيته للنمو والتوسع عبر زيادة حجم أسطوله ومضاعفة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية.

أهداف البرنامج:


يأتي ذلك بالتوازي مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط العالم بالمملكة.

وأوضح المهنا أن الشركة ستتسلم خلال الأسابيع المقبلة ثمان طائرات جديدة ضمن الدفعة المقرر استلامها في 2023 وعددها 19 طائرة ، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال.

طيران ناس:


وأشار إلى أن طيران ناس يستعد لإطلاق أحدث مركز عمليات له في مطار المدينة المنورة قبل نهاية العام 2023 ، ليمتلك بذلك ٤ مراكز عمليات في أنحاء المملكة.

ورفع طيران ناس عدد طائراته من طراز A320neo التي تعد الأكثر تقدماً والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم إلى 39 طائرة تمثل نحو 70% من أسطوله بما يعزز التزام من طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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