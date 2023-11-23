"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

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أطلقت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي"
مبادرة "القيم الوطنية الأسرية" التي تتضمن تنفيذ ورش عمل، و10 برامج
تدريبية، وأنشطة وتطبيقات عملية.
بهدف تعزيز الوعي لدى الأمهات بالقيم الوطنية الأسرية التي تعزّز جودة
الحياة، وتحقّق الأثر الإيجابي على أفراد الأسرة والمجتمع.
تعزيز الوعي لدى الأمهات بالقيم الوطنية
وشملت المبادرة عقد ورشتي عمل، بحضور 26 مختصاً في المجال التربوي الأسري والاجتماعي، تناولت القيم الوطنية في الأسرة.
والتعريف بالأساليب التعليمية المبتكرة لتعزيزها في بيئات تعليمية محفّزة،
من خلال تجارب وتطبيقات عملية، وبرامج، وألعاب تعليمية وترفيهية.
تجارب وتطبيقات عملية
وأنشطة ومسابقات أسرية، والمهارات والقيم السلوكية التي تسهم في تعزيز القيم الوطنية لدى أفراد الأسرة التي تمثّل إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما تتضمن المبادرة برنامجاً لتأهيل 300
مستفيدة من الأمهات عبر 10 برامج تدريبية لتعريفهن بالمبادرة، ومهارات غرس القيم
الوطنية الأسرية وتنفيذها.
تأهيل 300 مستفيدة من الأمهات
وتسعى المبادرة إلى الاستفادة من أهم الدراسات والتجارب القيمية في المجال الأسري، إلى جانب عقد ورش عمل لاستطلاع آراء الخبراء والمختصين.