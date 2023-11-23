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"أسرتي" بالمدينة المنورة تطلق مبادرة "القيم الوطنية الأسرية"

جمعية اسرتي
جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة
أ أ
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أطلقت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" مبادرة "القيم الوطنية الأسرية" التي تتضمن تنفيذ ورش عمل، و10 برامج تدريبية، وأنشطة وتطبيقات عملية.اضافة اعلان


تعزيز الوعي لدى الأمهات بالقيم الوطنية

بهدف تعزيز الوعي لدى الأمهات بالقيم الوطنية الأسرية التي تعزّز جودة الحياة، وتحقّق الأثر الإيجابي على أفراد الأسرة والمجتمع.
 وشملت المبادرة عقد ورشتي عمل، بحضور 26 مختصاً في المجال التربوي الأسري والاجتماعي، تناولت القيم الوطنية في الأسرة.


تجارب وتطبيقات عملية

والتعريف بالأساليب التعليمية المبتكرة لتعزيزها في بيئات تعليمية محفّزة، من خلال تجارب وتطبيقات عملية، وبرامج، وألعاب تعليمية وترفيهية.
وأنشطة ومسابقات أسرية، والمهارات والقيم السلوكية التي تسهم في تعزيز القيم الوطنية لدى أفراد الأسرة التي تمثّل إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.


تأهيل 300 مستفيدة من الأمهات

 كما تتضمن المبادرة برنامجاً لتأهيل 300 مستفيدة من الأمهات عبر 10 برامج تدريبية لتعريفهن بالمبادرة، ومهارات غرس القيم الوطنية الأسرية وتنفيذها.
وتسعى المبادرة إلى الاستفادة من أهم الدراسات والتجارب القيمية في المجال الأسري، إلى جانب عقد ورش عمل لاستطلاع آراء الخبراء والمختصين.


بناء المنهجية العلمية لمشروع القيم

وبناء قاعدة بيانات حول أهم القيم الأسرية التي سيتم اعتمادها في بناء المنهجية العلمية لمشروع القيم الوطنية الأسرية، والأساليب التربوية لغرس وتعزيز القيم الوطنية في الأسرة.

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