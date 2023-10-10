أسرتان إحداهما 6 أفراد والأخرى 14 يصرفان نفس الدعم.. حساب المواطن يوضح

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كشف برنامج حساب المواطن، أن الاستحقاق الفعلي يخصص لكل متقدم حسب معايير محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وبين على منصة "أكس" أن معايير الاستحقاق تتلخص في الآتي: اضافة اعلان

1 - إجمالي دخل الأسرة.

2 - عدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم.





قيمة الاستحقاق للأسرة



دفعة شهر أكتوبر



استمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج



رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله



وأكد أن قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من6 أفراد "العائل و2 تابعين بسن18وأكثر و3تابعين أقل من18"، ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة.جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: "شخص لديه زوجة وأربعة أبناء يتم صرف له ٢٠٨٨ ريال وشخص لديه ثلاث زوجات وعشرة أبناء يتم صرف له ٢٠٨٨ ريال وراتبهم ودخلهم متساو".وبدأ في وقت مبكر اليوم إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.وأعلن حساب المواطن، أمس الأول الأحد، عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به.وأضار إلى أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن, فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.