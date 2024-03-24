أسرار إجبار فرنسا على تقديم اعتذار رسمي للمملكة (فيديو)

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روى الشيخ جميل الحجيلان، الوزير والدبلوماسي الأسبق، قصة صدامه مع جاك أتالي، مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسو ميتران، بعد هجومه على السعودية، وإجبار فرنسا على تقديم اعتذار رسمي للمملكة.





بداية الأزمة



احتجاج لدى الرئاسة الفرنسية



رسالة اعتذار إلى الملك خالد





الشيخ جميل الحجيلان يروي قصة صدامه مع "جاك أتالي" مستشار الرئيس الفرنسي "ميتران" بعد هجومه على السعودية، وإجبار فرنسا على تقديم اعتذار رسمي للمملكة.pic.twitter.com/SXmt6SxthO "غير معقول أن نستورد البترول من بلد تُقطع فيها يد السارق"..الشيخ جميل الحجيلان يروي قصة صدامه مع "جاك أتالي" مستشار الرئيس الفرنسي "ميتران" بعد هجومه على السعودية، وإجبار فرنسا على تقديم اعتذار رسمي للمملكة. #جميل_الحجيلان_في_ليوان_المديفر March 23, 2024

وقال الحجيلان في مقابلة مع برنامج "الليوان"، على فضائية "روتانا خليجية": "كان هناك حديث في ذلك الوقت أن الاتحاد السوفيتي يفكر في مدّ أنابيب غاز إلى ألمانيا وأوروبا الغربية، وكان هناك في الرأي العام الفرنسي وفي أوساط الصحفيين من يؤيد هذا التوجه، وهناك رأي آخر يقول سنكون تحت رحمة الاتحاد السوفيتي إذا قطع عنا الغاز".وأضاف: "أثناء برنامج في غاية الأهمية، يوم الأحد، ويحضره كبار الصحفيين، مستشار الرئيس الفرنسي (أتالي) كان من مؤيدي مد الأنبوب (من الاتحاد السوفيتي إلى فرنسا)، وقال: هل معقول أن بلدنا تستورد نفطها من بلد تُقطع فيها يد السارق؟، وقال أنا لا أريد أن أذكر الاسم حتى لا أثير أزمة دبلوماسية"."وتساءل هل من المعقول أن نربط مصير استيرادنا للبترول وقت الحاجة من بلد تُقطع فيها يد السارق؟"، الأمر الذي فسره سفير المملكة آنذاك على أن المقصود به السعودية.وتابع الحجيلان: "كان يعتقد أن السفير السعودي نائم. اتصلت باثنين من الصحفيين الحاضرين وأكدا صحة ما قاله مستشار الرئيس".وأوضح أنه في صباح اليوم التالي اتصل بالوزير في الرئاسة الفرنسية الذي أصبح رئيسًا للوزراء فيما بعد، "وسـألته هل سمعت؟، قال سمعت"، ليبلغه على الإثر بأنه سيرسل مذكرة احتجاج قوية للرئاسة، كون هذا التطاول يحدث من مستشار رئيس جمهورية يدفعنا للسؤال لماذا رغم العلاقات بين البلدين، وتحول الأمر إلى قضية".واستطرد سفير المملكة الأسبق في فرنسا: "استقبلني رئيس الدولة بشأن هذا الأمر، وأخبرته وجهة نظر بلدي بأننا مستنكرين بقوة ما حدث"، واصفًا ما فعله بأنه كان يتسم بالشجاعة والمغامرة معًا.وأوضح: "عقب إرسالي المذكرة هاجمت الصحف الفرنسية ما فعله المستشار، وانتشر الأمر بين أوساط الدبلوماسيين العرب في فرنسا. وبعد مدة استدعاني الرئيس ميتران، وأكد عُمق العلاقات بين البلدين، وأن هذا لا يمثل رأينا إطلاقًا، ودعا مستشاره وأخبره بخطأ تصريحاته".ووفقًا للحجيلان، فقد أبلغه الرئيس ميتران خلال المقابلة أنه سيكتب رسالة اعتذار إلى الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله - يتحدث فيها عن عمق العلاقات بينهما، وسيحمل هذه الرسالة وزير الدفاع، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس.وتابع: "ذهبت إلى الرياض لحضور اللقاء، وكان في استقبال وزير الدفاع الفرنسي بالرياض، الملك فهد والأمير عبدالله والأمير سلطان والأمير سعود، وقرأنا خطاب الاعتذار، وكل هذا والحكومة لا تعلم شيئًا عن الأمر، ولو علمت بذلك لكان الأمر انتهى، لأنها لا ترغب في تعقيد الأمر".