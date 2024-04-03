أساور ذكية للتواصل مع ذوي الأطفال المفقودين بالمسجد الحرام (فيديو)

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أطلقت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أساور معصمية ذكية للأطفال المعتمرين وزائري بيت الله الحرام، تحتوي على معلومات متكاملة عن ذويهم.

وقال فهد الحتيرشي مدير إدارة الزائر الصغير بالمسجد الحرام، لفضائية "الإخبارية": "أساور معصم اليد للأطفال تحتوي على بيانات الطفل، وفي حال فقدانه لا سمح الله في ازدحام الحرم، يكون التواصل بشكل أسرع ويحفظه من الضياع في الزحام".

وتابع: "تحد هذه الخدمة من ضياع الأطفال داخل الحرم أو ساحاته، وتخفف الجهد عن مكاتب الإرشاد والتائهين بالحرم".







3 أجهزة على مداخل الحرم المكي الرئيسة



وتغطي 3 أجهزة بأساور للأطفال مداخل الحرم المكي الرئيسة؛ وهي: باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وجسر أجياد؛ بهدف تسهيل عملية البحث عن الأطفال في حال فقدهم، وتوفير الراحة والأمان لأهاليهم خلال أداء نُسكهم.ويسهّل استخدام الأساور للطفل خلال أداء العمرة أو الصلوات، العثورَ عليهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال توفير معلومات الاتصال، وبالتالي يمكن للعاملين في المسجد الحرام المساعدة في إعادة الطفل إلى ذويه بسرعة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير وسائل الراحة والأمان للأطفال؛ لِيَهْنَأَ القاصدون بأداء العبادات ويحصلوا على أفضل تجربة دينية ممكنة.



