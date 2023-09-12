أزمة كتب.. المدارس العالمية تغير المناهج بعد شهر من بداية العام

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برغم مرور نحو 4 أسابيع على بدء الدراسة فإن هناك العديد من المدارس العالمية لم تنته من اختيار الكتب الدراسية للعام الجاري. اضافة اعلان

وفوجئ العديد من أولياء الأمور والطلاب بقيام المدرسة بتغيير عدد من الكتب الدراسية، والمطالبة بشراء كتب أخرى تختلف عن التي قاموا بشرائها سواء من المدرسة أو من الخارج.





استغلال الطالب وولي أمره





ارتفاع أسعار الكتب داخل المدرسة





بيع الكتب المستعملة



واعتبر أولياء أمور ذلك استغلالًا للطالب وولي أمره، إذ أن سعر الكتب من المدرسة يزيد عن شرائها من خارج المدرسة بما لا يقل عن 500 إلى 700 ريال مما شكل سوقًا خاصًا لبيع تلك الكتب، وفقًا لـ "الوطن".أكد أحد أولياء الأمور أنه وبعد شراء الكتب التي طلبتها المدرسة أبلغه ابنه بأن المدرسة عادت وطالبته بتغيير 3 كتب بكتب أخرى.وأوضح علي الشهري أن المدرسة تقوم ببيع الكتب للصف الأول ابتدائي بمبلغ 1890 ريالًا بينما سعرها في المكتبات 1400 ريال.وبينت والدة أحد الطلاب بأنها تحرص كل عام على شراء الكتب من المكتبات وليس من المدرسة لارتفاع أسعارها خصوصًا أن لديها 3 أطفال في مختلف المراحل التعليمية.واستغربت من الارتفاع العجيب في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقالت إنه في السابق كان سعر الكتب لا يتجاوز 500 الى 600 ريال.بينما الآن بعض الصفوف يتجاوز سعر الكتب فيها 2500 ريال، حتى أن دفتر التلوين للأطفال سعره 80 ريالًا.ينشط أمام مكتبات بيع الكتب الدراسية سوق أخرى لبيع الكتب المستعملة، ويقوم أصحاب تلك الكتب ببيعها وعرضها علي سياراتهم أو فرشها على الأرض.وتشهد الكتب المستعملة إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور، خاصة أن سعر الكتاب أرخص من الجديد بنسبة تصل إلى 50%.