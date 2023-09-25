الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" ودعم حساب المواطن للمتواجدين بالخارج

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الاثنين، عن إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر سبتمبر 2023.

الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث
احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة 

"التعليم": الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني من الإثنين إلى الخميس
يحتفل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ.

لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول
حددت وزارة التعليم، موعد اختبارات الفصل الأول الدراسي للطلاب في عموم مدارس المملكة.

تنبيه مهم من حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة بخصوص صرف الدعم
كشف حساب المواطن عن شروط استحقاق الدعم للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة.

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من المملكة.

صندوق التنمية الزراعية: تمويل الزراعة العضوية لا يشمل هذه المزارع
أكد صندوق التنمية الزراعية، أن تمويل الزراعة العضوية يعد أحد المنتجات التي يقدمها الصندوق؛ بهدف إنتاج غذاء دون استخدام مواد أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا.

خدمة اليوم.. 8 خطوات لطلب تحول خدمة ورقية إلى رقمية
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، الخطوات اللازمة لتقديم طلب تحويل خدمة ورقية إلى رقمية.

اقرأ أيضا

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
1:47 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تعمل على مشروع بناء أول محطة تووية للطاقة السلمية

F628M9yWoAALnXT
1:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"هيئة النقل" تُعلن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:54 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الزكاة والضريبة: انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات في هذا التوقيت

الذكور والاناث
12:00 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الـ6 عالميًا.. المملكة في طليعة الشعوب التي يزيد فيها الذكور على الإناث

اقرأ أيضا

لجميع المراحل.. تعرف على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. انتهاء أول إجازة مطولة وأمطار رعدية على 5 مناطق

"التعليم": الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني من الإثنين إلى الخميس

45 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

صباح اليوم.. شاهد الضباب والشبورة المائية تغطي سماء جدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

أهم 10 9:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حسم 10 درجات من الطلاب وحساب المواطن يُلوّح بهذا الإجراء

أهم 10 11:09 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أهم 10.. نبأ سار لمن يفقد مركبته وبشرى بشأن طقس الخريف وأسرار متحور كورونا الجديد

أخبار السعودية 4:41 م الخميس، 31 أغسطس 2023

أخبار السعودية.. تنويه مهم بشأن رواتب التأمينات واستقدام العمالة المنزلية من هذه الدولة

اقرأ أيضا

وزير العدل
8:09 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

اليوم ولمدة 3 أيام.. وزير العدل يطلق ملتقى التطوع القانوني بالرياض

الطلاب اليوم الوطني
8:06 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انتهاء أول إجازة دراسية مطولة.. الطلاب يحتفلون باليوم الوطني لمدة 4 أيام

أمطار وسيول 3
7:15 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق

الطلاب
6:25 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

اليوم.. عودة المدارس والجامعات بعد إجازة اليوم الوطني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:48 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. 942 مليون ريال لمستفيدي "سكني" ودعم حساب المواطن للمتواجدين بالخارج

F628M9yWoAALnXT
1:11 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

"هيئة النقل" تُعلن انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات

جبل جليدي
1:07 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

ذُكر في القرآن.. جبل جليدي يتوسط الصحراء في جنوب المملكة (صور)

F62pqiJXMAA9QQA
12:56 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تتقدمها مشاعر البهجة.. طلاب المملكة يرسمون لوحة من الفخر عنوانها اليوم الوطني

قطعة-ارض-سكني
12:23 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

أمطار غزيرة بالرياض
11:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق