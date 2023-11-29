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أخبار السعودية.. 48 ساعة على إغلاق التقديم لوظائف الدفاع الجوي وجريمة مخلة بالشرف أثناء العمل

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانيبة عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

خطوة بخطوة.. طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين من التأمينات
تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للعملاء المتقاعدين (مدنيين وعسكريين)، استخراج بطاقة تقدير عبر الموقع الإلكتروني.

هل يُسمح للمبتعث على نفقة المملكة بالتسجيل كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن الشروط الخاصة بمنح الدعم للطالب المبتعث على نفقة المملكة.

تفاصيل وظائف الدفاع الجوي قبل 48 ساعة من انتهاء التقديم
أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي، عن استمرار التقديم على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.

30 ألف ريال والسجن 3 أشهر عقوبة هذه الجريمة المخلة بالشرف أثناء العمل
حذر المحامي والمستشار القانوني، عبدالملك بن طارق الحبيب، من أن إثبات الحضور والانصراف دون أداء العمل جريمة تزوير تستوجب عقوبة جزائية وغرامة 30 ألف ريال والسجن 3 أشهر.

بعد الإعلان عن استضافة الرياض لها..10 معلومات تهمك عن القمة العالمية لقادة العقار
تستضيف الرياض، القمة العالمية لقادة العقار (GLS2023) خلال الفترة 4 - 7 ديسمبر القادم، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

أقلها 7 في طريف.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

مغادرة الطائرة السعودية الإغاثية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في الرياض
نظمت وحدة الخدمات الاجتماعيه الداعمه بالرياض التابعه لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع المركز الصحي بحي المصيف حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

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