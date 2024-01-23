الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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أخبار السعودية.. 3700 وظيفة في يوم المهنة ومقترح بإدراج مادة دراسية جديدة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

5 أيام على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير
يتبقى خمسة أيام على موعد صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.

حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تقترب من 620 مليون ريال
منذ انطلاقها في الثاني من نوفمبر، سجلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، نحو 620 مليون ريال.

اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك
أعلنت جامعة الفيصل، عن يوم المهنة السنوي الثاني عشر لعام 2024م بالتعاون مع نحو 50 شركة لتوفير أكثر من 3700 وظيفة.

مقترح جديد.. إدراج مادة "الآداب العامة" في المناهج الدراسية
يقول الكاتب خالد عمر حشوان، إننا أصبحنا في حاجة ماسة لأن نكون من الشعوب العربية والإسلامية المميزة في مجال الآداب العامة والتي تحتاج إلى إدراج "الآداب العامة" كمادة تعليمية جديدة في المراحل الدراسية المختلفة.

تنبيه من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و10 مناطق لـ7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح منازل إسكان الحجاج بالمدينة
حددت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، آخر موعد لاستقبال طلبات التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج 

إصابة شخص.. مدني الخبر يباشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ بإدارة مدني الخبر تحركت لمباشرة حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة.

ساعات وينتهي التقديم.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع
كشفت قيادة سلاح الصيانة بالقوات البرية في وزارة الدفاع، عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف.
 

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