أخبار السعودية.. 15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء و 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يلقي غدا الخطاب الملكي السنوي لافتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يُلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء ، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى .
تجرد من إنسانيته.. تنفيذ حُكم الشرع بجان ارتكب جريمة مروعة في مكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
تحذير من النيابة بخصوص جريمة التحرش.. عقوبة مغلظة تنتظر الجاني
أكدت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جريمة التحرش يحظر البلاغات الكيدية والاداعاءات الكاذبة، وقرر التعقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت.
بالإنفوجراف.. 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات
تتيح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، للباحثين عن العمل فرصة استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل بالمملكة.
خطوات الاطلاع على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي.
"تقويم التعليم": فرصتان لخوض اختبار الرخصة المهنية التعليمية في العام الجديد
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خوض اختباري الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، و(التخصصي) مرتين خلال العام القادم 2024.
كيف تحصل على قطعة أرض في مخططات "سكني"؟
أعلن برنامج "سكني" لراغبي التقديم على الأراضي، زيارة صفحة مخططات الأراضي السكنية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة.