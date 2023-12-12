أخبار السعودية.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية و2600 وظيفة من الموارد البشرية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
منها البنك المركزي.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية
يُدرس حاليًا مشروع يقضي بتعديل 144 نصًا قانونيًا يطال 10 أنظمة ولوائح تنفيذية، وأن التعديلات تتضمن تحسينات في الصياغة وحذف مواد لعدم الحاجة في ضوء استقرار أحكام نظام المعاملات المدنية.
بعد مفاجأة هيئة العقار.. طريقة وشروط ومميزات الدفع عبر منصة إيجار
بعدما أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن دفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار فقط، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك للحدِّ من أي مخالفات تتعلَّق بالبيانات، أصبح الكثيرون يتساءلون عن طريقة وشروط دفع الإيجار عبر منصة "إيجار".
2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق
أعلن صندوق الموارد البشرية "هدف"، عن توفر 2600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في القطاع الحكومي والشركات الكبرى بمختلف مناطق المملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:
20 جلسة و25 ورشة عمل.. انطلاق فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي في الرياض
تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية، برعاية وحضور المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة.
حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر
تساءل العديد من مستفيدي حساب المواطن عن أسباب استبعادهم من الدفعة 73 - لشهر ديسمبر الجاري.
المديفر : 80% من مبادرات التعدين اكتملت أو قيد الانتهاء
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، إن المملكة لديها خامات وموارد معدنية كبيرة جدًا، وتعد من أكبر المستوردين للمعادن عالميًا.
"إنفاذ": 21 مزادًا علنيًا لتصفية 165 عقارًا في 7 مناطق
يقيم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ11 حتى الـ 20 من ديسمبر الحالي.
خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول على مكة والمدينة وعدد من مناطق المملكة.
أمطار تبوك.. شاهد قوة العصف المطري والسيول بالوجه وأملج
بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، السيول، واجتاحت محافظات الوجه وأملج إثر العصف المطري الغزير على منطقة تبوك وسواحلها.
إطلاق بوابة جديدة للتوطين والتوظيف في هذه المنطقة
أعلن رئيس غرفة حفر الباطن، سلمان العقيّل، عن إطلاق بوابة التوطين والتوظيف بالمنطقة، والتي تهدف لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن.