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أخبار السعودية.. 14 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء ورابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

14 قرارًا مهمًا في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله
وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرياض في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مقاليد الحكم، وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

مجلس الوزراء يدعو إلى محاسبة الاحتلال بغزة
تناول مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. 

بالأسماء.. ترقيات في عدد من الوزارات
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

رسميًا.. الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء
وافق مجلس الوزراء اليوم، على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات
صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطناً ومواطنة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

الضمان الاجتماعي لشهر فبراير.. استعلم الآن عن أهليتك عبر هذا الرابط
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لدورة شهر فبراير 2024.

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