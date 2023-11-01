الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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أخبار السعودية.. وزير التعليم يحذر من هذه العواقب والكشف عن موعد صرف ساند

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزير التعليم يحذر الأطفال من هذا الأمر: العواقب خطيرة

حذر وزير التعليم، يوسف البنيان، من عواقب تعامل الأطفال مع الألعاب الإلكترونية.

مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، مكافأة تشجيعية كبيرة لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

رئيس أرامكو يعلن تأسيس منظومة متكاملة للحماية من الهجمات السيبرانية
أعلن رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، عن تأسيس منظومة متكاملة للحماية من الهجمات السيبرانية، وبرنامج لتأمين سلاسل الإمداد لمقدمي الخدمات.

تنبيه مهم من التأمينات حول موعد صرف ساند
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف دعم ساند للمستفيدين اليوم الأربعاء.

توضيح مهم من حساب المواطن حول احتساب قيمة الدعم
قال حساب المواطن، إنه لايتم الإفصاح عن الدعم المقدم من البرنامج ضمن دخل المستفيدين. 

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على الضمان الاجتماعي؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لاتؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

شاهد ماذا فعلت سيول الخر الجارفة بالعويقيلة في الحدود الشمالية؟
بعد تساقط أمطار غزيرة على مدار أيام، جرت السيول المتدفقة واجتاحت الخر بالعويقيلة في منطقة الحدود الشمالية.

بالفيديو.. شاهد ماذا فعل العصف المطري بطريق مطار الملك فهد بالدمام؟
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت الأمطار بغزارة والتي أدت لجريان السيول على عدة مناطق.

براتب 15ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة بعدّة مدن
أعلن شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية للدبلوم فأعلى مع رواتب تصل لـ15,000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

جامعة الطائف تلغي حضور الطلاب في الفترة المسائية
أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، أنها قررت تحويل الدراسة المسائية عن بعد، وذلك بسبب الأحوال الجوية والطقس غير المستقر.

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