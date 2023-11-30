أخبار السعودية.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل وعشرات الوظائف لمختلف المؤهلات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اتفاقيات واستثمارات بالمليارات.. بيان مشترك في ختام زيارة رئيس البرازيل للمملكة
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية للمملكة، فيما يلي نصه:
موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف دعم ساند لشهر ديسمبر.
أقل عمر للتسجيل في الضمان الاجتماعي كـ مستقل
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أقل عمر للتسجيل كمستقل في الضمان الاجتماعي المطور.
تنبيه عاجل لـ "أمانة جدة" بشأن إغلاق طريق المدينة المنورة فجر الجمعة
أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وشارع صاري.
تكريم وإنجاز.. "الطاقة" تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة
حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
رواتب وتأمينات.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
أعلنت شركة الاتصالات "STC" عن توفر 25 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:
بادر الآن.. وظائف مراقبين ومهندسين في منطقة الحدود الشمالية عبر جدارات
أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، عن دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف المعلنة.
لحديثي التخرج.. "تحكم" تفتح باب التقديم في برنامج التدريب والتوظيف
أعلنت شركة تحكم، المشغِّلة لنظام ساهر "شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات"، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى "بعض الوظائف لا تتطلب خبرة" للعمل بالرياض على النحو التالي:
9 تخصصات بجامعة الملك خالد تحقق مراكز عالمية
واصلت جامعة الملك خالد حضورها المتميز في التصنيفات الدولية، إذ أعلن عن تميز جديد لـ 9 تخصصات في الجامعة.