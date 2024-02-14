أخبار السعودية.. موعد صرف رواتب فبراير والطلاب المسموح لهم بالاختبارات عن بُعد

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم انتهاء الاختبارات الشفهية والعملية لنهاية الفصل الثاني.. وغدًا بداية الاختبارات التحريرية
ينتهي الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، اليوم الأربعاء، من اختبارات المواد العلمية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ.
موعد صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي لشهر فبراير 2024
من المقرر أن يتم إيداع رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر في 27 من فبراير، وفقًا لجدول صرف الرواتب الذي أعلنته وزارة المالية.
غرامة انتهاء الرخصة ورسوم إجراءات المرور وترخيص المركبات بكل أنواعها
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها، بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.
تعرف على الطلاب المسموح لهم بإجراء الاختبارات عن بُعد
حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث موعدًا للاختبارات البديلة في حال تعليق الاختبارات حضوريًا أو وجود حالات مرضية فردية للطلاب والطالبات.
سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميًا.. التفاصيل
أظهرت إحصائيات حديثة، أن المملكة تحتل مركزًا متأخرًا من حيث سن التقاعد من العمل، حسب بيانات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم،
أفسد الخطة وأحبط التهريب.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لتجار السموم بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأربعاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
رواتب وبدل وتأمين.. الخطوط الجوية تطرح وظائف شاغرة في مختلف التخصصات
أعلنت شركة الخطوط الجوية، عن طرح عدد من الوظائف "الإدارية والمالية والهندسية" لحملة البكالوريوس للعمل في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:
وظائف شاغرة بنظام العقود للسعوديين فقط في جامعة نجران
أعلنت جامعة نجران، عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراه أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي.
الشؤون البلدية تعلن عن بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدء التقديم في برنامج "نماء" لتطوير الخريجين، وهو مبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل لحديثي التخرج.