أخبار السعودية.. موعد صرف دعم حساب المواطن ونتيجة النقل الخارجي للمعلمين

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:



ولي العهد: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى محافظ شركات مملوكة لـ"صندوق الاستثمارات"

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (حفظه الله) عن إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.



"التعليم" تُعلن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.



"التعليم" تتجه إلى تطبيق الاختبارات المركزية لعدد من المواد الدراسية

تعتزم وزارة التعليم تطبيق اختبارات محكية ختامية مركزية لعدد من المواد الدراسية، وذلك خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، في عدد من إدارات التعليم.



لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس تنبيهًا من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



موعد صرف دعم حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن الأهلية

حدد حساب المواطن، موعد إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين.



المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي متى تنزل في رمضان؟

على الرغم من أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي بشأنها، إلا أنه عادة ما يتم صرف مكرمة ملكية (معونة شهر رمضان) من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال شهر رمضان.



100 ألف ريال غرامة لـ 17 مزاولاً خالفوا نظام المقيّمين المعتمدين

أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” 17 عضواً من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.



إمام ومؤذن.. وزارة الشؤون الإسلامية تطرح وظائف بمختلف مناطق المملكة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن توفر وظائف "إمام و مؤذن" في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:



