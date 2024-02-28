أخبار السعودية.. موعد دراسة الأهلية في نظام الضمان المطور وعقوبة كسر الإشارة الحمراء

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



50 ساعة وينتهي الشتاء.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

في الوقت الذي كشف فيه المركز الوطني للأرصاد أن أقل من 50 ساعة فقط تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، بدأ الحديث عن أضرار التقلبات الجوية التي تحدث عادة بين الفصول المتعاقبة.



موعد دراسة الأهلية في نظام الضمان المطور

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور والإجابة عليها.



تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"



انطلقت أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية "، اليوم الأربعاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.



إذا تعديتُ الإشارة الحمراء ثم تراجعت.. كم تكون المخالفة؟ "المرور" توضح

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن تعدي الإشارة الحمراء تعتبر من مخالفة تنظيمات السير على الطرق، ويترتب عليها غرامة مالية.



تنبيه من حساب المواطن لمن يتجاوز مدة الاعتراض على عدم الأهلية

ألزم حساب المواطن، المتقدمين غير المؤهلين، بتحديث بياناتهم الشخصية وفقًا لأسباب عدم الأهلية في حال تجاوز المدة المحددة للاعتراض في غضون 90 يومًا.



تنبيه من "الصحة" حول فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي.



بشرى لقائدي السيارات في الرياض.. افتتاح هذا النفق المحوري

أعلن مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق طريق أبي بكر الصديق.



لأصحاب هذه التخصصات.. فرص للتوظيف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية

تعلن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للعمل في كل من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية) حسب المسميات والشروط التالية:



