أخبار السعودية.. موعد انطلاق الفصل الدراسي الثالث وقصة السعودي خامس أغنى طبيب في العالم

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تواريخ مهمة للطلاب حول موعد انطلاق ونهاية الفصل الدراسي الثالث
يتمتع أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بنهاية دوام يوم الأربعاء المقبل.
قصة السعودي خامس أغنى طبيب في العالم
بلغت ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب، 12 مليار دولار وفقا لوكالة بلومبرغ منذ أيام، إذ ارتفعت أسهم مجموعته بنسبة 30 %، ليكون ثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط وخامس أغنى الأطباء عالميا.
وظائف شاغرة في مطارات المملكة لحملة الثانوية بدون خبرة سابقة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بمطارات المملكة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
تحذير من رياح شديدة وأتربة مثارة على الرياض و5 مناطق لـ9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
"انفاذ" يعقد 54 مزادًا علنيًا لتصفية 522 عقارًا في 10 مناطق
يقيم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" 54 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 522 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 19 - 29 فبراير 2024م.
بمناسبة يوم التأسيس.. بشرى لطلاب جامعة بيشة
أصبحت جامعة بيشة ثالث جامعة بالمملكة تعلن عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب لشهر فبراير، بمناسبة إحياء يوم التأسيس.
هجوم مباغت.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
كيفية إلغاء التابع "المستقل" في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية إلغاء التابع المستقل من حساب رب الأسرة ببرنامج الدعم.
توضيح من "إيجار" حول إلغاء عقد من طرف واحد
أصدرت منصة إيجار اليوم، تنبيهًا مهمًا حول إلغاء عقد من طرف واحد.