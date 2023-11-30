الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وقيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن
حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة الـ 73 – لشهر ديسمبر، في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية.

طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم دراسة أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445.

طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445
تتيح حاسبة الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد تقدير المعاش المستحق له ولأفراد أسرته، والذي يختلف من أسرة لأخرى. 

التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين
يشيع أهالي الجبيل عصر اليوم الخميس، أربع طالبات من الثانوية السادسة للبنات بالجبيل الصناعية، اللواتي توفين في حادث مروري مروع وقع أمس.

شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية. 

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

"الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

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