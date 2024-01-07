أخبار السعودية.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وطريقة الحصول على لقاح كورونا المطور

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

شددت وزارة الصحة، على أهمية الحصول على اللقاح المطور لفيروس كورونا المستجد، وبخاصة لبعض الفئات، وعلى رأسهم كبار السن، نظرًا لظهور متحور جديد.



ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

ارتفعت أسعار الأسماك في المنطقة الشرقية، خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 50%، حيث وصل سعر كيلو سمك الكنعد المحلي إلى 90 ريالًا، وسعر كيلو سمك الشعري إلى 45 ريالًا.



"التعليم" تطرح استبيانًا جديدًا عن دمج الفصول الدراسية في كتاب واحد

طرحت وزارة التعليم استبيانًا جديدًا لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب لتعبئته، كما أتاحت الوصول إلى الاستبيان عبر مسح رمز الاستجابة في منصة "مدرستي" الإلكترونية.



إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.



عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 74 في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل، الموافق 10 يناير.



مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش



غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، طائرة المملكة الإغاثية الـ 38 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.



تفاصيل جديدة حول عفو مقيم سوري عن قاتل ابنه بمجلس أمير عسير (فيديو)

كشف أمين لجنة إصلاح ذات البين في إمارة عسير، مسفر الحرملي، عن تفاصيل إعلان مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه، بمجلس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين.



توضيح من "الجوازات" بخصوص سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة



أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض شروط سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة، وذلك ضمن الشروط العامة لسفر المقيمين لخارج المملكة.



مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ

برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ لطلاب التعليم الثانوي والجامعي بمحافظة جدة بجميع مساراتها.





