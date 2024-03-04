أخبار السعودية.. موعد إيداع حساب المواطن قبل شهر رمضان ونقل اختصاصات التأمين الصحي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:



انطلاق فعاليات المؤتمر الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024" في الرياض

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.



. انتقال اختصاصات التأمين الصحي إلى هيئة التأمين اعتبارًا من اليوم

أعلنت هيئة التأمين -اعتبارًا من اليوم الاثنين 4 مارس 2024- انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.



أرامكو تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي

أطلقت شركة أرامكو أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي.



موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن قبل شهر رمضان

حدد حساب المواطن موعد صرف الدفعة 76 - لشهر مارس التي سيتم إيداعها قبل حلول شهر رمضان مباشرة.



"المرور" توضح: كم تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور، تكلفة إصدار لوحات مركبة بدل تالف أونلاين.



توضيح لـ"الجوازات" بشأن رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا بشأن تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات.



وزير الاتصالات يُبشر باستثمارات تقنية بـ 11.9 مليار دولار هي الأكبر من نوعها في المنطقة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مهندس عبد الله السواحة، إن المملكة ستنتقل من الحركة إلى الإنجاز المتضاعف.



استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يستقبل المسلم موسمًا من أهم مواسم الطاعات، ولكي يستعد المسلم له؛ فعليه أن يهيئ نفسه لاستغلاله على أكمل وجه.



5 خطوات تهيئك بدنيًا لقدوم شهر رمضان.. تعرف عليها



يمثل شهر رمضان المبارك القادم تحديًا بالنسبة لبعض الناس، حيث يتطلب منا أن نكون مستعدين جيدًا وجاهزين روحيًا وبدنيًا للصيام.



سارع بالتقديم.. أرامكو تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عن طرح أكثر من 20 وظيفة في المجالات "الإدارية، المساندة، الهندسية" لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات التالية:



