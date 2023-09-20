أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تواصل الجهود المشتركة بين دول الخليج العربية نحو رؤية استراتيجية أكثر تقدماً لمواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل.
رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر
يتساءل مستفيدو الدعم السكني حول موعد إيداع الدعم الشهري في حساباتهم بالبنوك.
رد جديد من حساب الموطن بخصوص الدعم الإضافي
يستحوذ مصير الدعم الإضافي على الاهتمام الأكبر من جانب مستفيدي حساب المواطن، وذلك بعد انقضاء فترة تمديده لمدة شهرين، مع صرف الدفعة 70 – شهر سبتمر.
هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة
أوصت هيئة المنافسة السماح لموردي قطع غيار السيارات، الجمع بين توريد قطع غيار تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مع توريد قطع غيار أيضاً ذات الجودة المطابقة.
51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام
تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ 51 لغة عالمية.
إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس
دشن مدير الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، حمد العيسى، تطبيق "وصلت" للأجهزة الذكية، بهدف تيسير عملية خروج الطلاب من المدارس بشكل آمن وسلس، دون ازدحام أو تأخير.
التأمينات: في هذه الحالة.. تمديد منح المعاش لأبناء المتوفى
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن أبناء المتوفى يحصلون على المعاش بعد وفاة والدهم.
إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 45 وظيفة (للجنسين) بالعلا والرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.