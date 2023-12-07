أخبار السعودية.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي والإجازات المتبقية من العام الدراسي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام
بعد نهاية اختبارهم منذ عدة أيام؛ ينتظر الكثيرون موعد نتائج اختبارات القدرات المعرفية.
بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)
زف وزير الصحة، فهد الجلاجل، بشرى للمواطنين مرضى الأورام ممن كانت تتطلب حالتهم السفر إلى الخارج بشأن خضوعهم للرعاية الطبية وتلقيهم العلاج داخل المملكة.
وزير التعليم: الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار ريال للمنظومة التعليمية (فيديو)
قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المخرجات تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل.
"الراجحي": وصلنا إلى 1000 خدمة مؤتمتة بما يشكل 80% من خدمات المملكة (فيديو)
قال وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية، أحمد الراجحي: إن أحد المسارات التي عملت عليها الوزارة للتحول الرقمي، هو أن تكون خدمات الوزارة رقمية بالكامل.
بالتواريخ.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ
يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة غير النفطي حقق نموًا بنسبة 20% منذ عام 2016، وهذا ضعف ما شاهدناه في أمريكا وأوروبا.
بن ثنيان: ملف الأسرى ملف إنساني ونحث كافة الأطراف لتحقيق مبدأ "الكل مقابل الكل"صرَّح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تنظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.
كيف تحصل على 60 ألف ريال تمويل زواج من بنك التنمية؟
تمويل الزواج، هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، يستهدف الشباب لإعانتهم وتشجيعهم على الزواج، مما يساعد في تغطية متطلباتهم واحتياجاتهم عبر إجراءات ميسرة وسريعة.
بالتفاصيل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم فيه، يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
بمشاركة 52 جهة .. 700 ألف ساعة عمل يبذلها المتطوعون لخدمة المصلين بالمسجد النبوي
كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الفرق التطوعية نفذت 747549 ألف ساعة تطوعية لخدمة المصلين بالمسجد النبوي.