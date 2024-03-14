أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والإجازات المتبقية من العام الدراسي

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بشرى للمواطنين حول مواعيد صرف الرواتب والمنح في النصف الثاني من رمضان
مع دخول شهر رمضان، والذي يتسم بتزايد الإنفاقات فيه أكثر من الشهور العادية، ينشغل كثير من المواطنين بمعرفة مواعيد صرف الرواتب خلال هذا الشهر.
المفتي يحث على المشاركة في صندوق إحسان الوقفي
حث مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، رجال الأعمال والمحسنين وعموم المجتمع على المبادرة لاغتنام المشاركة في أعمال صندوق إحسان الوقفي.
تحذير من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة والرياض و10 مناطق لـ10 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
المخالفات الجسيمة لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.. التفاصيل كاملة
طرحت الهيئة العامة للعقار، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، عبر منصة "استطلاع" لأخذ رأي العموم بشأنها.
بعد ارتفاع أسعار الإيجارات والكهرباء والغاز وانخفاض أسعار النقل.. ماذا عن الوقود؟
بعد ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10% الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في فبراير من 1.6% في يناير، وهي أعلى وتيرة منذ 6 أشهر.
المشكلة والحل.. الازدحام المروري بالرياض وصل حد الاختناق
لدرجة الاختناق الذي بات يهدد مستقبل المدينة وسكانها، تشهد الرياض ازدحامًا مروريًا صعبًا على مدار اليوم في جميع طرقها الرئيسة والفرعية.
رابط وطريقة الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، إغلاق باب الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات؛ من خلال نظام نور.
بالتواريخ وعدد الأيام.. الإجازات المتبقية من العام الدراسي
يشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
خصم البنك مبلغ التمويل من حساب المواطن.. رد حاسم من البرنامج
من الأسئلة المتكررة التي يطرحها مستفيدو حساب المواطن، ما يتعلق منها بجواز حصول البنك على مبالغ الدعم المقدمة من البرنامج لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها الحصول على تمويل.