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أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب والمعاشات في رمضان وحقيقة خصم 50% من المخالفات المرورية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان
ينشغل الكثير من المواطنين بالتساؤل حول معرفة موعد صرف الرواتب والمنح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الإنفاق عادة خلال هذا الشهر.

استعدادات مكثفة.. أسواق المملكة جاهزة بوفرة غذائية لاستقبال شهر رمضان
قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، أكملت أسواق السلع بالمملكة استعداداتها لاستقبال المتسوقين من المواطنين والمقيمين الراغبين في تأمين مستلزمات الشهر، وسط توفر السلع والبضائع التي اعتاد المتسوقون على شرائها في مثل هذه الأيام من كل عام .

هل تم خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية؟ المرور توضح
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن طريقة سداد المخالفات المرورية التي تظهر لقائدي السيارات، وعن التعامل مع التباين الذي يحدث في قيمة المخالفات.

الدفعة 76 من حساب المواطن.. معرفة أسباب عدم الأهلية
أتاح حساب المواطن، الاطلاع على أسباب معرفة الأهلية للدفعة 76 – شهر مارس التي صدرت نتائجها أمس الأول.

عمري بالهجري 18 وبالميلادي 17 و10 شهور هل يمكنني التسجيل في الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية عن شرط التسجيل مستقلاً في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني: ثغرات في أجهزة سامسونج
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في أجهزة شركة "سامسونج" Samsung. 

"المؤجر أم المستأجر".. من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني؟
أجابت منصة إيجار على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني، المؤجر أم المستأجر.

"الجوازات": إسقاط العمالة المنزلية في تلك الحالة
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن مصير العاملة المنزلية في حال خرجت من المملكة ولم تعد وانتهت تأشيرتها. 

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عاجل.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان

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