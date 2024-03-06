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أخبار السعودية.. مواعيد التقديم على الترقيات للمعلمين وإسقاط شرط استحقاق "الضمان" عن هؤلاء

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

وزارة التعليم تعلن مواعيد التقديم على الترقيات
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة، والملحقيات الثقافية، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للمراتب 13 فما دون. 

انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
 افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية..

قرار لـ"التجارة" بإحالة منشأة عطور للنيابة العامة.. والسبب صادم
ضبطت وزارة التجارة منشأة لبيع العود والعطور بمحافظة جدة وأحالتها إلى النيابة العامة؛ لتحايلها على مستهلكين فائزين في مسابقة تجارية أعلنت عنها ونظمتها مؤخراً..

بيان لشرطة الرياض بشأن مواطن ظهر بمحتوى مرئي يرتكب جرائم نكراء
أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أنها ألقت القبض على مواطن؛ سرق مركبة وصدم 3 سيارات.

الدفعة 76 من حساب المواطن كم يومًا يتبقى على إيداعها؟
يتساءل مستفيدو حساب المواطن، الذين انطبقت عليهم شروط الأهلية، عن موعد إيداع الدورة 76 في حساباتهم البنكية.

الضمان الاجتماعي: استثناء هؤلاء من شرط الجنسية لاستحقاق المعاش
في الوقت الذي تشترط فيه اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، امتلاك الجنسية السعودية للحصول على المعاش، إلا أنها في المقابل استثنت بعض الفئات من هذا الشرط.

تحذير مهم من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و7 مناطق لـ 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يأوي أو يتستر على مخالفي نظامي الإقامة والعمل
أكد الأمن العام أن كلَّ من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم..

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