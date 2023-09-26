الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. مهلة الجمعيات الأهلية وأمطار ورياح على مكة

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

سفير المملكة يصل فلسطين ويؤكد العمل لإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية
قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، إن المملكة عمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أمير دولة قطر يستقبل سمو وزير الخارجيةاستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في إطار زيارته الرسمية.

حتى هذا الموعد.. الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح على العاصمة المقدسة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومنطقة مكة المكرمة.

حتى الخميس.. الطلاب والمعلمون يواصلون الاحتفال باليوم الوطني
يواصل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، في مراحل التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، الاحتفالات لليوم الثاني بذكرى اليوم الوطني للمملكة لهذا العام 1445هـ.

عملية نادرة وشديدة التعقيد.. إنقاذ عين مريض بعد إصابته بحادث في جدة
تمكن فريق طبي في مستشفى العيون بجدة -بفضل الله- من إنقاذ عين مريض بعد إصابته في حادث مروري أدى إلى تهتك أنسجة العين والقرنية وخروج العدسة.
 
مهلة 30 يوما لتسجيل أوقاف الجمعيات والمؤسسات الأهلية
دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى الإسراع في تسجيل الأوقاف التي تخضع رقابتها لدى الهيئة العامة للأوقاف.

لهذه الأسباب.. يجب قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي
كشفت مدينة الملك فهد الطبية، أنه يجب قراءة البطاقة الغذائية قبل شراء أي منتج غذائي، حتى لا يقع المستهلك في المحظور.

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