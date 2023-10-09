أخبار السعودية.. معايير صرف حساب المواطن وخفض التأمين على المركبات

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بشرى سارة حول طرح 3 مشاريع سكنية جديدة في الفرسان بالرياض
قررت الشركة الوطنية للإسكان NHC، فتح باب التسجيل اليوم لـ 3 مشاريع سكنية جديدة في ضاحية الفرسان شمال مدينة الرياض.
الشورى يطالب صندوق الموارد بتنفيذ هذا الأمر لذوي الإعاقة
طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية بحلول حازمة لمعالجة ازدياد نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة،
بهذه النسب.. نجاح حملة "أمن تسلم" في خفض أسعار التأمين على المركبات
حققت حملة "أمن تسلم" نجاحاً في توفير الخصومات التشجيعية وفقاً لمعايير التحفيز، ودورها في مكافأة الملتزمين بمزايا خدمة عدم وجود مطالبات تأمينية.
نداء عاجل من "أمانة الشرقية" لأصحاب 21 مبنى آيلًا للسقوط
دعت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بمحافظة الخفجي لمراجعتها، وذلك ضمن برنامج الحد من التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
غش وتزوير.. "التجارة" تُفاجئ إحدى المنشآت بالرياض وإجراء عاجل
كشفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة, التخطيط لعملية غش تجاري بشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية، وذلك قبل إعادة عرضها في إحدى المنشآت التجارية بالرياض.
منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن
حدد حساب المواطن، معايير صرف الدعم على ضوء التعديلات الجديدة التي جرى الإعلان عنها أمس الأحد.
خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"
تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم الخطوات المطلوبة لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج".
هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج
لم يُحسم الجدل بعد حول إلغاء شروط مرور عامين للمطلقة لاستحقاق الدعم السكني، حتى بعد مضي أسابيع من إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الصدد.
جدول البلدية المحدث يحدد 6 مخالفات جسيمة تقع على مسؤولية المالك
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أن جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدث حدد 6 مخالفات جسيمة تقع