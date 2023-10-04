أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب
أعلن حساب المواطن، استمرار برنامج الدعم لأجل غير مسمى، وذلك قبل أيام من إيداع دفعة شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين.
الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف
تدرس شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، خيارات من بينها بيع السندات لأول مرة لتمويل طلبيات الطائرات الجديدة، في الوقت الذي تخطط فيه لمضاعفة أسطولها تقريبًا بحلول عام 2030.
الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية
أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.
وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية
أعلن وزير النقل أن المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية.
أول شحنة منذ إنشائه.. ميناء ينبع يصدر 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا
نجح ميناء الملك فهد الصناعي بينبع في تصدير أول شحنة منذ إنشائه من مادة الأسفلت "القار" خلال شهر سبتمبر الماضي، تأكيدا لقدراته التشغيلية العالية.
تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات
لازال السؤال بشأن موعد فتح باب التسجيل للمطلقات للانتفاع من برامج الدعم السكني يُطرح من جانب الكثير منهن، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة قبل أسابيع عن إلغاء شرط مرور العامين.
تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات
أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا محذرة جميع قايدي السيارات خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
تعرف على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة
وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، والتي تضمنت الترتيبات والتعريفات الشخصية الاعتبارية للهيئة، واختصاصاتها ومهماتها، والنظام الوظيفي لمنسوبيها.