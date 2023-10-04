الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب
أعلن حساب المواطن، استمرار برنامج الدعم لأجل غير مسمى، وذلك قبل أيام من إيداع دفعة شهر أكتوبر في حسابات المستفيدين. 
الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف
تدرس شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، خيارات من بينها بيع السندات لأول مرة لتمويل طلبيات الطائرات الجديدة، في الوقت الذي تخطط فيه لمضاعفة أسطولها تقريبًا بحلول عام 2030.

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية
أعلنت الخطوط الجوية السعودية (Saudia)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات.

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية
أعلن وزير النقل أن المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية.

أول شحنة منذ إنشائه.. ميناء ينبع يصدر 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا
نجح ميناء الملك فهد الصناعي بينبع في تصدير أول شحنة منذ إنشائه من مادة الأسفلت "القار" خلال شهر سبتمبر الماضي، تأكيدا لقدراته التشغيلية العالية.

تنويه جديد من سكني حول فتح التسجيل للمطلقات
لازال السؤال بشأن موعد فتح باب التسجيل للمطلقات للانتفاع من برامج الدعم السكني يُطرح من جانب الكثير منهن، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة قبل أسابيع عن إلغاء شرط مرور العامين.

تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات
أصدرت الإدارة العامة للمرور تنبيهًا مهمًا محذرة جميع قايدي السيارات خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

تعرف على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة
وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، والتي تضمنت الترتيبات والتعريفات الشخصية الاعتبارية للهيئة، واختصاصاتها ومهماتها، والنظام الوظيفي لمنسوبيها.

اقرأ أيضا

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

تسوير المواقع
3:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الشؤون البلدية" تلزم أصحاب الرخص الانشائية بتنفيذ هذا الأمر

هيئة تطوير جدة
3:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تعرف على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر
3:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية

تنبيه مهم من "المرور" لقائدي المركبات

"بيناتك.. حياتك".. إطلاق حملة حماية البيانات الشخصية

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي

"الغطاء النباتي" يطرح فرصًا استثمارية موسمية بمتنزهات الباحة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

أخبار السعودية 4:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة قرض الـ 200 ألف ريال للمتقاعدين ودعم حساب المواطن

أخبار السعودية 1:40 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أول إجازة دراسية مطوّلة وموعد دعم سكني و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

أهم 10 9:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

اقرأ أيضا

شركة المياه الوطنية
12:23 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"المياه الوطنية" تنجز 4 مشاريع للخدمات البيئية بالدمام والأحساء

لقاح الانفلونزا
11:31 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

679789887
11:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

درجات الحرارة
10:52 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

43 في الأحساء والدمام.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

أخبار السعودية
4:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية..مصير حساب المواطن وتسجيل المطلقات بـ "سكني"

غلتلغتلغغلل
4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر
3:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تسعى لتكون ضمن أفضل 10 دول في الخدمات اللوجستية

حساب المواطن
1:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ينتهي حساب المواطن هذا الشهر؟.. البرنامج يجيب

أخبار السعودية
1:42 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. قرض الـ 150 ألف من سكني وتسجيل الإخوة بالضمان الاجتماعي