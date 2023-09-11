أخبار السعودية.. مدينة سكنية على 10 ملايين متر بالرياض ووزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بعد قمة العشرين.. ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند (فيديو وصور)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، في القصر الرئاسي في نيودلهي.
"بنان" مدينة سكنية على 10 ملايين متر في الرياض بتكلفة 40 مليار ريال
أطلقت شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر، مشروع مدينة سكنية متكاملة في مدينة الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع.
وزير الإسكان: نعمل على تخفيض أسعار الوحدات السكنية
قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الإستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات.
مستفيدو حساب المواطن يتطلعون إلى تمديد جديد للدعم الإضافي
يتطلع المستفيدون من برنامج حساب المواطن إلى قرار جديد بتمديد الدعم الإضافي المؤقت، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي.
"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2023
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 9.5 % في شهر يوليو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.
التقديم يبدأ اليوم.. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعلن عن وظائف شاغرة
يعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفق التفاصيل والمجالات التالية:
بادر بالتسجيل الآن.. وظائف إدارية وتقنية في البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض وجدة على النحو التالي:
سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض
أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
شاهد.. شابان يسقطان من أعلى الجبل أثناء لعب الكرة بجازان وهذا ما حدث لهما
وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط شابين من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم.