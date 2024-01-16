الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

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أخبار السعودية.. مخاطر أمنية تدفع لإغلاق مصلى النساء بالمساجد والموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"مخاطر أمنية".. آل الشيخ يكشف سر إغلاق مصلى النساء ببعض المساجد (فيديو)
كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن سبب إغلاق مصلى النساء في بعض المساجد.

آل الشيخ: 163 ألف مسلم جديد بالمملكة في 2023 (فيديو)
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 2023 وصل إلى 163.359 شخصًا.

الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية
أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد"، عن توفر 51 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة لحملة كافة المؤهلات.

"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، عن مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك على حسابها عبر منصة "إكس".

قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين
من المقرر أن يتم غلق باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، بعد غد الخميس.
 
"الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص هبوب رياح قوية على عدد من مناطق المملكة.

أكثر من 617 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
سجلت حملة التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، أكثر من 617 مليون ريال، منذ انطلاقها في الثاني من نوفمبر الماضي. 

الجوازات تُصدر أكثر من 18 ألف قرار بحق المخالفين.. وتُحذر المواطنين والمقيمين
أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18.762 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ.

 فرصة لهؤلاء.. الإعلان عن برنامج التدريب التعاوني بـ"المالية"
أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي:

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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

وزير الشؤون الإسلامية: أكثر من 6 مليارات ريال تبرعات لبناء المساجد (فيديو)

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