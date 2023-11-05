أخبار السعودية.. قائمة المحظورات الإعلامية وعقوبتها و65 ألف فرصة وظيفية للخريجين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"
طرحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مشروع "نظام الإعلام" للعموم على منصة "استطلاع" لإبداء مرئياتهم حياله.
530 ألف متبرع و325 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة فلسطين
بلغ إجمالي التبرعات في اليوم الرابع من إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، نحو 525 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين ما يقرب من 530 ألف متبرع.
4 أيام على إيداع الدفعة الـ 72 من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن، أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حسابات المستفيدين.
ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي بمكة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات
تنطلق اليوم الأحد اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.
بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن عدد الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها حيث بلغت 65.045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2023م.
ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه
حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر أكتوبر 2023م، بمناولة 511.348 حاوية قياسية.
لص يسرق صراف آلي بطريقة غريبة.. وشرطة الرياض تتحرك
أعلنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، أنها ألقت اليوم، القبض على شخص لمحاولته سرقة صراف آلي.
شاهد أمطار الطائف مع سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة"
مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت صباح اليوم، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف ومكة وحائل والمدينة وتبوك.
بالفيديو.. عصف مطري غزير على الخبة ودلهيان شمال حائل
مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات منطقة حائل.
6 مفقودين و2120 مركبة عالقة في الوحل والرمال.. و"إنجاد" يتحرك
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، الذي يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.
أمانة مكة تستقبل طلبات متعهدي إعاشة العمرة والحج
دعت أمانة مكة المكرمة متعهدي الإعاشة الراغبين في تأهيل منشآتهم لموسمي الحج والعمرة للعام 1445، إلى سرعة تقديم طلبات الإعاشة.