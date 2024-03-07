أخبار السعودية.. فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين ومواعيد صرف الرواتب والمعاشات في رمضان

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بشرى لهؤلاء.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يُعلن برنامج تطوير الخريجين
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:
كم تبقى على إيداع دعم حساب المواطن لشهر مارس؟
من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المؤهلين يوم الأحد المقبل، وفقًا للبرنامج.
بشرى للمواطنين.. مواعيد صرف الرواتب والمنح والمعاشات خلال شهر رمضان
على الرغم من ربط صرف الرواتب والمنح والمعاشات في المملكة بالشهور الميلادية، إلا أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان برزت تساؤلات حول موعد إيداعها، الأمر الذي قد يفسره تزايد الإنفاق والاستهلاك بكثافة أكبر خلال شهر الصوم.
عاجل.. وفرةٌ في السلع الغذائية قبل رمضان وزيادة كبيرة بأسعار الأغنام
قبل أيام من حلول شهر رمضان، تسارع الأسر إلى شراء احتياجاتها من السلع الغذائية من الأسواق والمتاجر المختلفة بالمملكة.
أسعار بيع التمور والمكسرات بالمملكة قبل شهر رمضان
تشهد الأسواق والمحال التجارية بمناطق ومحافظات المملكة في هذه الأيام، إقبالاً متزايدًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
الغامدي: 40 ألف طن خضار وفواكه في رمضان ويكشف السبب الرئيس لرفع الأسعار
أكد رئيس لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، سحيم الغامدي، استقرار أسعار الفاكهة والخضار في حلقة خضار جدة.
"المرور" تُحذر: فرض قيود أمنية على المركبة في هذه الحالة
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تحذيرًا من إمكانية فرض قيود أمنية على المركبة حال ارتكاب مالك المركبة مخالفة التسديد.
"الصناعة" تُعلن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي "من دفع الرسوم الجمركية".
للدبلوم فأعلى.. مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف شاغرة للخريجين
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، بالرياض، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي: